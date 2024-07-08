В ГМУ имени адмирала Ушакова (Новороссийск) открыли новый технопарк

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В Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (Новороссийск) открыли новый технопарк для практического обучения студентов, инженерной подготовки плавсостава и работников береговой инфраструктуры флота. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота . Здесь одновременно смогут обучаться более 500 студентов.

Технопарк в отраслевом вузе Росморречфлота ввели в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Работы проводились под контролем ФКУ «Ространсмодернизация».

Лаборатории и учебные классы технопарка оснащены современным информационным и телекоммуникационным оборудованием. В частности, в технопарке открыли учебный класс судомоделирования и прототипирования (3D печати).

Реализация проекта позволит значительно повысить качество образования в вузе и подготовить как можно больше квалифицированных и специалистов для отечественного флота, будь то судоводители или научные работники.

Общая площадь научного центра составляет более 4,5 тыс. кв. м. В корпусе 12 лабораторий: альтернативных и возобновляемых источников энергии, гидропневмоавтоматики, мехатроники, электромонтажа и автоматизированных электроприводов, насосной и компрессорной техники, судовых рефрижераторных установок и другие.

© admnvrsk.ru

© admnvrsk.ru

© admnvrsk.ru

© admnvrsk.ru

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