В Новороссийске открылся новый корпус онкологического диспансера № 3
В Новороссийске 18 марта открылся новый корпус дневного стационара онкологического диспансера. Это двухэтажное здание площадью больше 360 квадратных метров, в котором есть операционные, комфортные палаты с 25 койками и процедурные кабинеты. Все помещения оснастили современным оборудованием. Открытие нового корпуса повысит доступность специализированной помощи для жителей города и соседних районов.
Раньше стационар располагался в приспособленном помещении — лабораторном корпусе дореволюционной постройки. Теперь гораздо больше пациентов смогут проходить необходимое лечение, включая курсы химиотерапии, в хороших условиях. В учреждение закупили и установили дыхательные аппараты, холодильники для хранения компонентов крови и другое медоборудование.
На Кубани выстроена трехуровневая система онкопомощи: от первичных кабинетов в поликлиниках до межрайонных диспансеров в Сочи, Армавире и Новороссийске. Самую сложную, высокотехнологичную поддержку пациенты получают в Краснодаре.
