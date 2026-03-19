В Новороссийске 18 марта открылся новый корпус дневного стационара онкологического диспансера. Это двухэтажное здание площадью больше 360 квадратных метров, в котором есть операционные, комфортные палаты с 25 койками и процедурные кабинеты. Все помещения оснастили современным оборудованием. Открытие нового корпуса повысит доступность специализированной помощи для жителей города и соседних районов.

Раньше стационар располагался в приспособленном помещении — лабораторном корпусе дореволюционной постройки. Теперь гораздо больше пациентов смогут проходить необходимое лечение, включая курсы химиотерапии, в хороших условиях. В учреждение закупили и установили дыхательные аппараты, холодильники для хранения компонентов крови и другое медоборудование.

На Кубани выстроена трехуровневая система онкопомощи: от первичных кабинетов в поликлиниках до межрайонных диспансеров в Сочи, Армавире и Новороссийске. Самую сложную, высокотехнологичную поддержку пациенты получают в Краснодаре.

