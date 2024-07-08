В микрорайоне «Радужный» Твери открылась новая школа
Школа примет 1224 ученика. В здании площадью более 26 тысяч квадратных метров предусмотрены учебные классы, актовый зал, столовая, библиотека.
В школе созданы все условия для занятий физической культурой и спортом, включая два плавательных бассейна, спортивные залы. На улице обустроят футбольное поле, площадки для баскетбола, спортивных игр и гимнастики, беговые дорожки и сектор для прыжков.
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Источник: https://vk.com/wall-60334091_523484
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