В микрорайоне «Радужный» Твери открылась новая школа

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Школа примет 1224 ученика. В здании площадью более 26 тысяч квадратных метров предусмотрены учебные классы, актовый зал, столовая, библиотека.

В школе созданы все условия для занятий физической культурой и спортом, включая два плавательных бассейна, спортивные залы. На улице обустроят футбольное поле, площадки для баскетбола, спортивных игр и гимнастики, беговые дорожки и сектор для прыжков.

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