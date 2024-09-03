Калашников": модернизированную «Квазимачту» положительно оценили в приграничных регионах России

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Модернизированная система подъема аппаратуры (СПА) «Квазимачта» производства концерна «Калашников» с положительным результатом прошла апробацию в зоне СВО, получив хорошие отзывы от военнослужащих группировки прикрытия государственной границы из приграничных регионов России.

По запросу эксплуатантов длина силового кабеля системы была увеличена в два раза. В соответствии с результатами испытаний, применение изделия в зоне СВО будет расширяться.

СПА «Квазимачта» предназначена для разведки в видимом и ИК диапазонах с передачей данных в режиме реального времени по кабелю питания, а также для ретрансляции сигналов радиосвязи.

Впервые изделие было представлено на МВТФ «Армия-2023».

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