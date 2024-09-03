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Армия и Флот

Калашников": модернизированную «Квазимачту» положительно оценили в приграничных регионах России

 © t.me

Модернизированная система подъема аппаратуры (СПА) «Квазимачта» производства концерна «Калашников» с положительным результатом прошла апробацию в зоне СВО, получив хорошие отзывы от военнослужащих группировки прикрытия государственной границы из приграничных регионов России.

По запросу эксплуатантов длина силового кабеля системы была увеличена в два раза. В соответствии с результатами испытаний, применение изделия в зоне СВО будет расширяться.

СПА «Квазимачта» предназначена для разведки в видимом и ИК диапазонах с передачей данных в режиме реального времени по кабелю питания, а также для ретрансляции сигналов радиосвязи.

Впервые изделие было представлено на МВТФ «Армия-2023».

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Источник: https://t.me/ramzayiegokomanda/16320

Kалашников, дрон, разведка
  • 0
    Badassgoliath Badassgoliath
    03.09.2415:50:35

    Нужны аэростаты с РЛС внутри оболочки, для создания как можно более полного контроля воздушного пространства.

    #1288184
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      03.09.2420:13:22

      ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИРИЖАБЛЕЙ В РОССИИ РУССКАЯ КОМПАНИЯ СТРОИТ ДИРИЖАБЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ | НОВА ТЕХНОЛОГИЯ

      #1288198
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