В компании «Технодрон» рассказали RT о новых моделях FPV-дронов на оптоволокне

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Московское предприятие «Технодрон» активно занимается разработкой новых моделей FPV-дронов, использующих оптоволоконную систему связи. Основной целью является улучшение характеристик катушек и увеличение дальности применения. С 2024 года компания начала поставлять в зону СВО оптоволоконный дрон «Скворец», который обладает высокими боевыми характеристиками. Его полезная нагрузка достигает 3,5 кг, максимальное время полёта составляет 12 минут, а скорость может достигать 150 км/ч. Дрон способен работать на расстоянии до 8 км, оснащён камерой высокого разрешения для точного наведения, а также бортовым компьютером с системой стабилизации. На него можно устанавливать широкий спектр боеприпасов, включая термобарические и кумулятивные заряды, что делает его мощным инструментом для уничтожения бронетехники и укреплённых позиций противника.

Разработка «Скворца» проходит при поддержке Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), (https://t.me/ANO_CBST/499) который занимается продвижением инновационных военных технологий. В ближайшие месяцы «Технодрон» планирует представить новые модели FPV-дронов с облегчёнными катушками и увеличенной длиной кабеля, что позволит существенно повысить дальность полёта. Кроме того, компания ведёт испытания многоразовых катушек, которые смогут использоваться повторно, а также разрабатывает специализированный дрон-перехватчик, предназначенный для борьбы с вражескими беспилотниками.

Главным преимуществом оптоволоконных FPV-дронов является их полная неуязвимость перед средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Управление и передача данных осуществляется по кабелю длиной до 20 км, который тянется за дроном из катушки, крепящейся на его нижней части. Такое решение исключает радиосигнал и делает оператора незаметным для систем радиоэлектронной разведки (РЭР) противника. Однако, несмотря на уникальные преимущества, такие дроны сложны в эксплуатации.

Генеральный директор КБ «АвиаНовации» Сергей Товкач поясняет, что оптоволоконный беспилотник — более сложная и дорогая модель в сравнении с привычными FPV-дронами. Его производство требует значительно больше времени и ресурсов, но при этом его невозможно заглушить РЭБ, что делает его крайне эффективным для атак на объекты, находящиеся под мощным радиоэлектронным прикрытием. Инструктор БПЛА Антон Соболев подчёркивает, что важнейшим аспектом управления таким дроном является правильный взлёт и плавность полёта, поскольку оптоволокно может запутаться из-за ветра и порваться, что приведёт к потере связи и управления.

С начала боевого применения оптоволоконные FPV-дроны нанесли значительный урон противнику, но, как отмечает военкор Алексей Кожевников, ВСУ пока не выработали тактики борьбы с этим типом дронов. Он также подчёркивает, что «именно российские военные первыми начали массово применять такие дроны», и пока Украина не нашла эффективного способа их подавления.

Помимо «Скворца», в зоне СВО активно применяются и другие модели оптоволоконных дронов. «Князь Вандал Новгородский», разработанный НПЦ «Ушкуйник», обладает полезной нагрузкой 3 кг, дальностью до 15 км и способен наносить удары по хорошо защищённым объектам. Производственные мощности компании позволяют выпускать до 5 тысяч таких БПЛА ежемесячно. Ещё одним примером является дрон «Пиранья-13», предназначенный для дистанционного минирования, логистических операций и атак по бронетехнике.Эксперты уверены, что использование оптоволоконных FPV-дронов будет только расширяться, особенно в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Однако технология требует дальнейшего совершенствования: необходимо уменьшить вес катушки, увеличить дальность полёта и повысить устойчивость оптоволоконной связи к механическим повреждениям. Несмотря на эти вызовы, дрон «Скворец» и его аналоги уже сегодня считаются оружием прорыва, способным радикально изменить тактику ведения боевых действий.

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