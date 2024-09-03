Петербургская компания начала серийное производство судового навигационного оборудования

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В компании заявляют, что оборудование с аналогичными характеристиками в России не изготавливают, и планируют до конца года запустить новую производственную площадку в Красном Селе (Петербург), в которую вложили 400 млн рублей. Но чипы все равно будут импортные, пишет «Деловой Петербург».

О начале серийного производства приемоиндикатора глобальных навигационных спутниковых систем «Миран ГНСС СП-2» рассказал коммерческий директор группы компаний «Маринэк» Андрей Иванов.

По его словам, для отечественного рынка оборудование уникально благодаря расчетной точности 0,6 м (95%), наличию дополнительной метрической системы измерения расстояния и скорости в километрах и километрах в час, поддержке спутниковых систем DGPS, ГЛОНАСС, DGalileo, DBDS и возможности одновременной активной работы с 24 спутниками.

В середине июля прибор получил сертификат Российского морского регистра судоходства, он предназначен для круглосуточного определения навигационных параметров движения судна. Оборудование с такими техническими характеристиками, по словам Андрея Иванова, в России не производится.

«С момента, когда мы начали его разрабатывать, скептики сомневались в возможности обойти зарубежные аналоги в соотношении «цена — качество». Ведь сформированная с начала 2000-х конъюнктура российского рынка показывает огромный технический задел азиатских конструкторов и программистов, опыт и навыки европейских и американских производителей и полное отсутствие всего этого в России. Отечественные разработчики не могут конкурировать по ценам с китайскими, и все увлеклись копированием. Мы создали собственное производство, что позволило уменьшить издержки и конечную стоимость!, — говорит коммерческий директор группы «Маринэк».

По его словам, в 2024 году выручка от продажи «Миран ГНСС СП-2» составила 50 млн рублей при инвестициях 45 млн. Пока приборы выпускаются на запущенном в начале года производстве в Муроме, на полную мощность их изготовление выйдет после запуска производственной площадки в Красном Селе, намеченного на конец года.

«Маринэк» строит там производственно-логистический комплекс, состоящий из двух сервисно-производственных зданий общей площадью около 1 тыс. м2 и склада. Как рассказали в компании, общая площадь земли строящегося комплекса — около 3 тыс. м2, принадлежит он ООО «НПФ Маринэк», инвестиции в площадку составили около 400 млн рублей.

«Локализация изготовления «Миран ГНСС СП-2» составляет 90%, за границей мы приобретаем для них только чипы. Объем российского рынка таких приборов оцениваем в 100 млн рублей в год и рассчитываем на 80% этого рынка. Текущий портфель заказов составляет 25 млн рублей», — говорит Андрей Иванов.

Исполнительный директор ООО «Северное море» (производит катера специального назначения) Ольга Одаренко полагает, что в России сегодня экономически целесообразнее копировать попавшее под санкции иностранное оборудование, чем создавать его полноценное производство.

«Плагиат всегда легче в достижении результата, списать контрольную работу у соседа — быстрее, чем выучить предмет и сделать ее самостоятельно. Применительно к производству такого наукоемкого оборудования, как навигационное, могу сказать, что сосед по парте учился намного лучше, чем мы. Думаю, в сегодняшних реалиях наш единственный путь для развития новых продуктов в России — списывать у соседа. Высокие налоги, высокая ключевая ставка, катастрофическое давление государственных служб на работу предприятий, огромный дефицит кадров и невозможность привлекать зарубежный персонал, как это делают во всем мире. У нас очень мало сделано для того, чтобы наравне с зарубежными компаниями идти вперед. Навигационное оборудование и спутниковые приемники для комплектования катеров мы закупаем исключительно за рубежом. Требования государственных заказчиков копируются из контракта в контракт, и мне не известен ни один российский навигационный прибор, который соответствовал бы этим требованиям», — говорит руководитель «Северного моря».

Группа компаний «Маринэк» включает шесть ООО, самые старые из которых — «Маринэк» и «Эра-Холдинг» — зарегистрированы в 2011 году. Конечные бенефициары всех компаний — Роман Бойчук и Андрей Иванов. «Маринэк», «НПФ Маринэк», «Маринэк-Юг» и «Маринэк-К» принадлежат петербургскому ООО «Эра-Холдинг», которым Роман Бойчук и Андрей Иванов владеют в равных долях. «Маринэк-СПб» — собственность Романа Бойчука.

«Маринэк», «НПФ Маринэк» и «Маринэк-СПб» работают в Петербурге, «Маринэк-Юг» — в Ростове-на-Дону, «Маринэк-К» — в Красноярске.

По данным СПАРК, суммарная выручка компаний группы за 2023 год составила 803,5 млн рублей, самый успешный результат показал «Маринэк» — 572,3 млн. В компании сообщили, что у них есть представительства в Астрахани и Нижнем Новгороде.

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