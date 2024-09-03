Производство профессиональной косметики открылось в промышленном парке «Бутово»

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На площадке работает современная лаборатория, где проводят испытания готовой продукции.

В промышленном парке «Бутово» открылось производство профессиональной косметики. В ближайшее время предприятие начнет выпускать до 80 тонн продукции ежемесячно.

В промышленном парке «Бутово», который в прошлом году ввели в эксплуатацию в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, запущено производство профессиональной уходовой косметики. На данном этапе мощности завода достигают 45 тонн продукции в месяц, но уже в третьем квартале 2024 года ожидается увеличение выпуска объемов продукции до 80 тонн. Косметические средства будут поставляться не только на внутренний рынок столицы, но и в другие регионы нашей страны.

Ожидается, что на созданном производстве будет занято около 20 человек. На площади порядка 900 квадратных метров уже работает современная лаборатория, где проводят испытания готовой продукции и действует производственная линия.

Промышленный парк «Бутово» реализован в современном формате light industrial, при котором все бизнес-процессы выполняются под одной крышей.

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