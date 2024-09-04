Катер проекта КС-162 передан заказчику

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Костромской судомеханический завод передал заказчику пассажирский катер проекта КС-162 класса «О-ПР 2,0», построенный для нужд Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт».

Новое судно планируется использовать для доставки персонала, лоцманов, оборудования, снабжения участков и судов в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала и в морских портах Астрахань и Оля, окончательная приемка катера производилась в морском порту Астрахань.

Катер длиной более 21 м и шириной 3,2 м имеет осадку всего 0,52 м, что позволяет ему подходить к необорудованному берегу для посадки/высадки экипажа и спецперсонала через носовую часть. На катере допустима перевозка до 24 человек, включая 2 членов экипажа.

Корпус судна стальной сварной, со смешанной системой набора. В средней части катера расположена одноярусная надстройка для размещения экипажа и спецперсонала. Надстройка конструктивно объединяет в себе рулевую рубку, салон, санузел и каюту. Катер имеет два водометных движителя, которые позволяют ему развивать скорость до 20 морских миль, сообщает завод на своей странице «ВКонтакте».

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