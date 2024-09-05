На раменском предприятии КРЭТ создали новую линию для производства печатных плат

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Раменский приборостроительный завод (РПЗ) концерна «Радиоэлектронные технологии» запустил в работу современное оборудование, которое автоматизирует установку выводных элементов на печатные платы. Это поможет нарастить производство выпускаемых изделий.

Прежде для этого использовался ручной труд монтажников радиоэлектронного оборудования. Новая производственная линия позволила дополнительно оснастить и автоматизировать процесс.

Перед установкой нового оборудования на предприятии провели перепланировку и ремонт помещений по принципам максимально открытого пространства: были обновлены инженерные системы, смонтирована новая климатическая установка, которая обеспечит полное соблюдение параметров чистоты, температуры и влажности воздуха в соответствии с технологическим процессом.

Автоматизация пайки выводных элементов — это не просто замена ручного труда, это высокотехнологичное решение для печатных плат с большим количеством элементов выводного типа установки, расположенных очень близко друг к другу. За счет полноценной подготовки платы к процессу пайки, точности позиционирования, подачи припоя через миниатюрные форсунки, контроля времени и температур и ряда других технических особенностей достигается высочайшее качество и стопроцентная повторяемость процесса.

Запуск в работу автоматизированной линии селективной пайки даст возможность решать ряд важных задач. Во-первых, увеличить количество выпускаемых изделий. Во-вторых, за счет оснащения линии системой контроля с высокой разрешающей способностью выявлять микродефекты не только на этапах производства, но и в результате эксплуатации. В-третьих, выполнять заказы любой степени сложности, исходя из задач по модернизации выпускаемой предприятием продукции и ввода в серийное производство новых систем.

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