В Каменске-Уральском открыли производство новейших двусторонних игл

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Завод медицинских технологий в Каменске-Уральском открыл новый комплекс по производству двусторонних игл для забора крови. Предприятие стало единственным в России производителем комплектов для операционных из нетканых материалов и продукции из пластика. Строительство производственного комплекса велось в 2021-2024 годах.

Для промышленности региона на создание производственной линии на Заводе медицинских технологий привлечено порядка 130 миллионов рублей. Это позволило обеспечить учреждения здравоохранения Свердловской области и страны в целом качественными отечественными расходными материалами.

Ежегодно на комплектах ЗМТ производится 1 млн хирургических операций, с использованием систем для взятия венозной крови ЗМТ проводится более 50 млн лабораторных исследований.

«Уникальность нашего предприятия в том, что мы сегодня единственные в России производим продукцию из нетканых материалов для операционных, а также продукцию из пластика и объединяем их в стерильные комплекты. Такого продукта не делает больше никто. На сегодняшний день предприятие производит самый широкий ассортимент медицинских изделий для лабораторной диагностики. Это очень большая ответственность — мы не имеем права на ошибку», — сказал генеральный директор ЗМТ Николай Поляков.

Отметим, что сейчас на заводе трудится свыше 430 человек. 5 сентября в честь 25-летнего юбилея ЗМТ 36 лучших работников предприятия получили федеральные, областные, окружные и муниципальные награды за вклад в развитие медицинской промышленности.

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