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Медучреждения

В Екатеринбурге открылась новая поликлиника

 © vesti-ural.ru

Новая 10-этажная поликлиника № 3 Центральной городской клинической больницы № 6 открыла свои двери для жителей Академического района в Екатеринбурге.

 © xn--b1ag8a.xn--p1ai

В поликлинике организованы 20 врачебных участков. Площадь здания превышает 17,8 тысячи квадратных метров. В составе поликлиники будут работать отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, эндоскопии, лечебной физкультуры и физиотерапии и другие. Это позволит жителям Академического района получать широкий спектр медицинских услуг в одном месте.

 © xn--b1ag8a.xn--p1ai

Поликлиника оснащена новейшей цифровой медицинской техникой. Установлены рентген-диагностические комплексы, аппарат КТ, аппараты УЗИ экспертного класса, маммограф, денситометр, современное офтальмологическое и оториноларингологическое оборудование. Кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии оснащены современной аппаратурой для реабилитации и восстановительного лечения. В рабочих кабинетах медперсонала — компьютеры, подключённые к единой медицинской информационно-аналитической системе.

 © media.nakanune.ru

 © media.nakanune.ru

 © media.nakanune.ru

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Источник: https://ekaterinburg.bezformata.com...u-v-samom-molodom-rayone/136130724/

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новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Свердловская область
  • Clausson Clausson
    06.09.2422:29:29

    Побольше бы таких красавиц в стране.

    #1288397
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