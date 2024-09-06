В Екатеринбурге открылась новая поликлиника

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Новая 10-этажная поликлиника № 3 Центральной городской клинической больницы № 6 открыла свои двери для жителей Академического района в Екатеринбурге.

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В поликлинике организованы 20 врачебных участков. Площадь здания превышает 17,8 тысячи квадратных метров. В составе поликлиники будут работать отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, эндоскопии, лечебной физкультуры и физиотерапии и другие. Это позволит жителям Академического района получать широкий спектр медицинских услуг в одном месте.

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Поликлиника оснащена новейшей цифровой медицинской техникой. Установлены рентген-диагностические комплексы, аппарат КТ, аппараты УЗИ экспертного класса, маммограф, денситометр, современное офтальмологическое и оториноларингологическое оборудование. Кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии оснащены современной аппаратурой для реабилитации и восстановительного лечения. В рабочих кабинетах медперсонала — компьютеры, подключённые к единой медицинской информационно-аналитической системе.

© media.nakanune.ru

© media.nakanune.ru

© media.nakanune.ru

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