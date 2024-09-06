Открытие новых объектов здравоохранения
В Курской области открылась новая поликлиника
Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену (450 посещений взрослого населения и 150 детского населения).
Общая площадь здания поликлиники — 12 176,9 м2. — шестиэтажное здание с одноэтажной пристройкой рентгенологического блока.
На территории поликлиники расположен пост Курской областной станции скорой медицинской помощи.В Курской взросло-детской поликлинике практически 90% оборудования произведено в РФ.
Нижневартовская окружная клиническая больница на 1100 коек в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра
Отмечается, что масштабный комплекс общей площадью 107 200 кв.м станет медицинским хабом для всей восточной части Югры. Воспользоваться помощью смогут более 500 000 человек.
В областной клинической больнице:
26 операционных;
36 коек реанимации;
36 коек палат интенсивной терапии в профильных отделениях.
Лечебный корпус Детской городской клинической больницы № 9 в Екатеринбурге после капремонта
Корпус 2-х этажный, на 60 коек.
Площадь — 1974,8 кв. м.
Медицинскую помощь будут оказывать детям от 6 месяцев до 18 лет в гастроэнтерологическом и педиатрическом отделениях.
На базе корпуса также отремонтировали учебные кабинеты кафедры Факультетской педиатрии Уральского государственного медицинского университета Минздрава Росси.
В отделении лучевой диагностики отремонтировали кабинет и установили новый аппарат компьютерной томографии с расширенным спектром диагностических возможностей.
Работа кабинета компьютерной томографии будет продолжена в круглосуточном режиме для исследований по экстренным и неотложным показаниям детям Екатеринбурга и Свердловской области.
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