Открытие новых объектов здравоохранения

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В Курской области открылась новая поликлиника

Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену (450 посещений взрослого населения и 150 детского населения).

Общая площадь здания поликлиники — 12 176,9 м2. — шестиэтажное здание с одноэтажной пристройкой рентгенологического блока.

На территории поликлиники расположен пост Курской областной станции скорой медицинской помощи.В Курской взросло-детской поликлинике практически 90% оборудования произведено в РФ.

Нижневартовская окружная клиническая больница на 1100 коек в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра

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Отмечается, что масштабный комплекс общей площадью 107 200 кв.м станет медицинским хабом для всей восточной части Югры. Воспользоваться помощью смогут более 500 000 человек.

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В областной клинической больнице:

26 операционных;

36 коек реанимации;

36 коек палат интенсивной терапии в профильных отделениях.

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Лечебный корпус Детской городской клинической больницы № 9 в Екатеринбурге после капремонта

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Корпус 2-х этажный, на 60 коек.

Площадь — 1974,8 кв. м.

Медицинскую помощь будут оказывать детям от 6 месяцев до 18 лет в гастроэнтерологическом и педиатрическом отделениях.

На базе корпуса также отремонтировали учебные кабинеты кафедры Факультетской педиатрии Уральского государственного медицинского университета Минздрава Росси.

В отделении лучевой диагностики отремонтировали кабинет и установили новый аппарат компьютерной томографии с расширенным спектром диагностических возможностей.

Работа кабинета компьютерной томографии будет продолжена в круглосуточном режиме для исследований по экстренным и неотложным показаниям детям Екатеринбурга и Свердловской области.

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