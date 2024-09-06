ОСК приступила к строительству пятидесятого сухогруза проекта RSD59

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На заводе ОСК «Красное Сормово» продолжается строительство сухогрузов проекта RSD59. На предприятии приступили к резке металла для пятидесятого судна проекта.

Специалисты предприятия начали резку металла и предоставили информацию по строительству сухогруза Российскому морскому регистру судоходства для включения его в строительную базу. В корпусном цехе верфи обработали, провели дробеструйную очистку, покрасили и загрунтовали 70 тонн металла. В дальнейшем из него будет собрана первая днищевая секция судна.

Контракт на строительство очередной серии проекта RSD59 из 34 сухогрузных теплоходов подписан в июне 2023 года. Новая серия сухогрузов стала шестой по счету для «Красного Сормова» и самой большой серией судов за всю историю ОСК.

Сухогрузы проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Справка о сухогрузном судне проекта RSD59

Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными винто-рулевыми колонками, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса.

Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая Волго-Балтийский водный путь (ВБВП) и Волго-Донской судоходный канал (ВДСК).

Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским проектно-конструкторским бюро ОСК.

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