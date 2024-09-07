Новости благоустройства территорий

© prorus.ru

Паркинг в Новосибирске: как в скале уместили гаражи

Была разработана оригинальная типология: паркинг с офисными пространствами для работы и общественными пространствами для отдыха. Такой подход позволяет удовлетворить потребность жителей в парковочных местах и при этом формирует новый ритейл и сервисы, поддерживая деловую активность внутри микрорайона.

© prorus.ru

© prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru

© prorus.ru

Сад на склоне в Ленинградской области

© prorus.ru

© prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru

Амфитеатр в парке Изумрудный в городе Барнауле

© i.archi.ru © i.archi.ru © i.archi.ru © i.archi.ru © i.archi.ru © i.archi.ru © i.archi.ru © i.archi.ru © i.archi.ru

Бетонные сады

Первый пост-индустриальный парк в России появился в Острогожске Воронежской области по проекту консорциума Citizenstudio и Новая земля. Вместо дорогой и неэкологичной утилизации бетонных останков недостроенного завода архитекторы предложили сделать их частью ландшафта парка.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.