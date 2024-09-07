Новости благоустройства территорий
Паркинг в Новосибирске: как в скале уместили гаражи
Была разработана оригинальная типология: паркинг с офисными пространствами для работы и общественными пространствами для отдыха. Такой подход позволяет удовлетворить потребность жителей в парковочных местах и при этом формирует новый ритейл и сервисы, поддерживая деловую активность внутри микрорайона.
Сад на склоне в Ленинградской области
Амфитеатр в парке Изумрудный в городе Барнауле
Бетонные сады
Первый пост-индустриальный парк в России появился в Острогожске Воронежской области по проекту консорциума Citizenstudio и Новая земля. Вместо дорогой и неэкологичной утилизации бетонных останков недостроенного завода архитекторы предложили сделать их частью ландшафта парка.
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