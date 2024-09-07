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Города и сёла России

Новости благоустройства территорий

 © prorus.ru

Паркинг в Новосибирске: как в скале уместили гаражи

Была разработана оригинальная типология: паркинг с офисными пространствами для работы и общественными пространствами для отдыха. Такой подход позволяет удовлетворить потребность жителей в парковочных местах и при этом формирует новый ритейл и сервисы, поддерживая деловую активность внутри микрорайона.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Сад на склоне в Ленинградской области

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Амфитеатр в парке Изумрудный в городе Барнауле

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

Бетонные сады

Первый пост-индустриальный парк в России появился в Острогожске Воронежской области по проекту консорциума Citizenstudio и Новая земля. Вместо дорогой и неэкологичной утилизации бетонных останков недостроенного завода архитекторы предложили сделать их частью ландшафта парка.

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

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Источник: https://archi.ru/russia

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благоустройство, архитектура, общество
  • lapshin-89 lapshin-89
    07.09.2419:56:59

       

    Обожаю такие статьи.

    Радует, что современная архитектура становится бытностью даже для самых отдалённых и небольших поселений.

    #1288441
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