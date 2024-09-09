«Швабе» передал сверхчувствительные объективы «Зенит» разработчику высокоскоростных видеокамер

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Красногорский завод им. С.А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» поставил свою оптику российской компании, специализирующейся на разработке и производстве высокоскоростных видеокамер и комплексов видеорегистрации быстрых процессов. Устройства комплектуются сверхчувствительными объективами «Зенитар».

В поставку включили модель Зенитар 50 mm f/1,2. Она обладает высокой светосилой, благодаря которой объектив обеспечивает точный контроль над глубиной резкости и позволяет снимать при недостаточном освещении.

«Оптика нашего предприятия с 2017 года используется в высокоскоростных камерах. Линзы объективов имеют многослойное просветление, которое предотвращает появление бликов и отражений, ухудшающих качество изображений. В результате получаются четкие, равномерно освещенные, высококонтрастные кадры», — сказал генеральный директор КМЗ Евгений Кузнецов.

Высокоскоростные видеокамеры применяются для регистрации быстротекущих процессов. У таких камер скорость съемки достигает 100 000 кадров в секунду. Обычные камеры способны снимать 24-60 кадров в секунду.

Такие устройства применяются в лабораторных исследованиях, промышленных испытаниях и других областях. Например, высокоскоростная съемка необходима при видеоанализе ударной волны или горения различных веществ, проведении краш-тестов, а также в диагностике и проектировании высокоскоростных механизмов, для контроля качества сварки и прочего.

Всего Красногорский завод им. С.А. Зверева на рынке представляет 13 моделей объективов линеек «Зенитар», «Гелиос» и «Селена». Оптика пользуется спросом у российских заказчиков. В этом году предприятие реализовало 391 объектив.

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