«Фанагория» запустила производство масла из виноградной косточки на Кубани

Завод «Фанагория» перешел на безотходное производство, там начали изготавливать масло из виноградных косточек, а из оставшейся выжимки делают удобрение.

«Из виноградной косточки можно выдавить масло, что мы и делаем. Процесс производства масла первого холодного отжима уникальный. Температура давления масла — не более 45 градусов. Так сохраняются все полезные свойства», — говорит заместитель генерального директора по внутреннему аудиту компании «Фанагория» Сергей Демко.

Производство масла начинается с подготовительного этапа, сначала выжимка попадает на площадку подготовки сырья. После ее отправляют в приемочный бункер, где косточки отделяются от кожицы. Затем идет температурная обработка: виноградные косточки обжигаются, потом охлаждаются.

Дальше косточки поступают на склад хранения, а оттуда — на производство. Уже готовый продукт разливается в бутылки и порционные стики.

Спрос на виноградное масло в стране большой. Его используют для приготовления соусов, заправок, маринадов и в косметологии.

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