В Бердянске запустили завод по производству карбидно-аммиачной смеси

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В Бердянске Запорожской области в работу запустили завод по производству карбидно-аммиачной смеси. Цех по производству КАС функционирует на мощностях завода «Азмол».

Завод был основан еще в 1936 году и на данный момент в управлении ГУП «Корпорации развития Запорожской области». Основное направление предприятия производство моторных масел и смазочный материалов. Обширная товарная номенклатура завода представляет собой более 200 наименований.

С 2021 года завод может производить удобрения, которые владеют рядом преимуществ, позволяющих сельскому хозяйству Херсонской области на них остановиться. Среди преимуществ также гибкие условия сотрудничества.

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