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Новые заводы и цеха

В Бердянске запустили завод по производству карбидно-аммиачной смеси

 © www.zap.kp.ru

В Бердянске Запорожской области в работу запустили завод по производству карбидно-аммиачной смеси. Цех по производству КАС функционирует на мощностях завода «Азмол».

Завод был основан еще в 1936 году и на данный момент в управлении ГУП «Корпорации развития Запорожской области». Основное направление предприятия производство моторных масел и смазочный материалов. Обширная товарная номенклатура завода представляет собой более 200 наименований.

С 2021 года завод может производить удобрения, которые владеют рядом преимуществ, позволяющих сельскому хозяйству Херсонской области на них остановиться. Среди преимуществ также гибкие условия сотрудничества.

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Источник: https://www.zap.kp.ru/online/news/5987151/

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Бердянск, карбидно-аммиачная смесь, "Азмол"
  • Нет аватара nabludatel71
    12.09.2417:19:41

    Новость какая-то странная. Уже во втором предложении завод превращается в цех. Потом выясняется, что завод вообще занимается маслами и смазками — причём тут тогда КАС? Масла — продукт глубокой нефтепереработки, тоннаж предприятия — тысячи/десятки тысяч тонн (в зависимости от масштабов). КАС — азотное удобрение, главное сырьё — природный газ, типовой тоннаж предприятий — сотни тысяч тонн в год. Всячески поддерживаю развитие новых регионов, но тут самое реалистичное, что сейчас может быть — это что в одном из цехов завода стали в небольших объёмах смешивать привозные компоненты.

    #1288716
    • Clausson Clausson
      12.09.2422:54:22

      Завод «Азмол» — был крупнейшим производителем масел и смазок на Украине (в том числе полностью синтетических!). После майдана на государственный завод «наехаали», обанкротили и за реальные копейки продали местному майданному олигарху Александру Пономареву. В общем прихватизировали. Правда представили все так, как будто это британские инвестиции и даже разместили британский флаг на упаковке, а кроме того сама компания стала именоваться AZMOL BP. Я думаю излишне говорить о том что никакого отношение это бердянское ВР к British Petroleum не имело от слова совсем. Но реклама была словно ВР действительно сделали огромные инвестиции в производство и теперь это самое передовое в мире и прочее бла-бла-бла с обещанием а-ля НьюВасюки. В общем для Украины это была норма.

      Но да, теперь уже российский государственный завод, помимо основной продукции — масел и смазок начал выпускать востребованное удобрение. Хорошая новость, разве нет?

      #1288741
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