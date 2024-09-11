Строительство фермы на 800 коров стартовало в Клинском округе Московской области

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Главгосстройнадзором Московской области выдано разрешение на строительство животноводческой фермы на 800 коров в районе деревни Болдыриха городского округа Клин. На объекте приступили к работам подготовительного периода.

Заказчиком проекта является молочно-товарная ферма «Елгозино». Строительство будет осуществляться по проектной документации, разработанной научно-техническим центром «Ферммаш», который специализируется на проектировании сельскохозяйственных объектов. В реализацию проекта инвестируют порядка миллиарда рублей.

Проектная мощность новой фермы составит 730 тонн сырого молока в месяц, а в год — порядка 9 тысяч тонн. В дополнение к молочной продукции здесь будут производить мясо: технологически выбракованные коровы — до 150 тонн живого веса в год, бычки — до 55 тонн живого веса в год и нетели — до 204 голов в год.

Завершить строительство 14-ти объектов в составе новой фермы планируют в третьем квартале 2026 года. С вводом объекта в эксплуатацию для жителей Болдырихи появятся 30 новых рабочих мест.

© gusn.mosreg.ru

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