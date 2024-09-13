Крупнейший в Адыгее производитель детского питания открыл новую линию по производству пюре

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Предприятие «Комплекс-Агро» в Адыгее выпускает более 50 видов продукции под 12 торговыми марками. Новинка на предприятии — линия производства пюре для детского питания в упаковках-паучах.

Инвестиции в развитие «Комплекс-Агро» с начала года составили уже 115 млн рублей. Запуск новой линии позволил открыть 20 новых рабочих мест, при этом на предприятии одна из самых высоких средних заплат по отрасли.

На производстве «Комплекс-Агро» обеспечен полный цикл производства, о посадки фруктовых деревьев до поставок готовых товаров, в том числе на экспорт. Всего на предприятии выпускают 57 разных продуктов под 12 марками, специализация завода — соки и детское питание. Объем отгрузок в 2023 году составил 1 млрд 732 млн рублей в финансовом выражении, что на 718 млн рублей выше уровня 2022 года.

Помимо линии производства пюре в мягкой упаковке на заводе в текущем году установили аппарат розлива, систему маркировки и новые многоуровневые стеллажи для хранения продукции.

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