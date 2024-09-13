Завод по производству автоклавного газобетона запустили в Карелии

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Объем инвестиций в строительство завода, приобретение производственного оборудования и подключение к инженерным сетям составил более 1 млрд рублей. Большую часть оборудования для завода произвели в России.

Компания «КСМ Газобетон» начала работу над проектом в июне 2023 года. За это время был построен цех площадью 5800 кв. метров, оборудована современная газовая котельная, установлено технологическое оборудование.

Стартовая мощность завода — 65 тыс куб. м газобетона в год. В дальнейшем предприятие планирует нарастить объем производства до 111 тысяч куб. м в год. Благодаря этому завод не только полностью обеспечит потребность строительной отрасли республики, но и позволит поставлять продукцию на рынки ближайших регионов — Мурманской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Правительство Карелии оказало предприятию необходимую поддержку. На начальном этапе Региональным Фондом развития промышленности компании предоставили льготный заём на 100 млн рублей. Республиканский бюджет полностью взял на себя расходы на подключение завода к инженерным сетям — газо- и водоснабжению, канализации, электроэнергии.

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