В России открылся учебный «Агробиотехнопарк»

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Он создан на базе Казанского государственного аграрного университета для подготовки будущих специалистов агросферы с учетом развития самых современных агротехнологий.

Приоритетная задача «Агробиотехнопарка» — подготовка квалифицированных кадров в сфере тепличного овощеводства. Студенты КазГАУ будут работать в современных учебных теплицах и с передовыми материалами. Так, будущие специалисты направлений «Агрономия», «Агроинженерия», «Селекция и защита растений» будут учиться на продукции Гродан: двухслойных матах Мастер, кубиках Плантоп и универсальных пробках для выращивания рассады.

По прогнозам уже к 2030 году дефицит кадров в агропромышленном комплексе может достичь 30 тысяч человек. Нехватка специалистов в сфере — серьёзная проблема, но её можно и нужно решать. Так, среди очевидных мер: повышение престижа профессий АПК, ввод современных специальностей в вузах и предоставление студентам возможности практиковаться на современном оборудовании и материалах.

Новая инновационная платформа для обучения состоит из административно-лабораторного корпуса (с конференц-залами, офисными помещениями и лабораториями), гостевого дома, складского комплекса, инженерно-технической зоны и тепличного комплекса. Последний — общей площадью 1152 кв. м с уникальными, современно оснащёнными и просторными теплицами, аналогов которым нет в России. Это мощная площадка для развития отечественной селекции, а также для обучения студентов, которые в дальнейшем пойдут в аспирантуру, станут научными сотрудниками и будут создавать новые сорта овощей и технологии.

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