На Владимирском химическом заводе открыли линию по производству кабельных пластикатов

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3 сентября на Владимирском химическом заводе (ПАО «ВХЗ») ы торжественной обстановке открыли новый цех по производству кабельных пластикатов следующего поколения. Запуск экструзионной линии грануляции GWHF-120/220 пришёлся на дату, считающуюся днём рождения предприятия: сегодня химзаводу исполнилось 93 года.

Строительство нового цеха по производству пластикатов — основного вида изоляционного материала для кабелей и шнуров — заняло почти 16 месяцев. У продукции, выпускаемой на «ВХЗ» уникальные характеристики: повышенная пожаробезопасность, устойчивость к низким температурам и воздействию агрессивной среды (например, масла или топлива). И, что особенно важно: аналоги данной продукции в России не производятся.

Инвестиции в данный проект превысили 390 млн рублей. В ходе его реализации было создано более 30 рабочих мест.

Новый продукт создан в ответ на повышенный спрос со стороны производителей — кабельной, строительной и транспортной промышленности, а также атомноэнергетической отрасли.

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