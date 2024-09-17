Благоустройство сквера «Стерео» в Сочи

© prorus.ru

Сквер «Стерео» — значимое место для жителей Сочи. Он расположен в центре на пересечении туристических маршрутов вблизи исторических достопримечательностей. Главной целью проекта было превращение пространства из транзитной зоны в место, где хочется задержаться.

© prorus.ru

Центральным элементом сквера является памятник писателю Николаю Островскому. Когда-то на этом месте был розарий, в память о котором команда UTRO спроектировали сад непрерывного цветения с розами и другими растениями, подобранными с учетом сезонной декоративности. Напротив сада появилась площадь с водоемом и перголой по периметру, а под перголой расположились качели и кресла для отдыха и общения. Пергола занимала это место и в старой планировке сквера, но конструкция износилась. Авторы проекта воссоздали перголу в исходных габаритах, но сделали выше и симметричной, отвечающей новой планировке пространства.

© prorus.ru

© prorus.ru

Была спроектирована кольцевая дорожка из плитняка вокруг сквера. Помимо прогулочной, она имеет краеведческую ценность. На ней можно встретить стелы с описанием и историческими фотографиями объектов, расположенных вокруг сквера. В некоторых из этих стел есть окошки, через которые можно взглянуть на окружающие объекты и сравнить их вид с историческими фотографиями. Эти информационные объекты насыщают территорию смыслом и позволяют посетителям получать новый опыт взаимодействия со средой.

© prorus.ru

© prorus.ru

Особенностью сквера стали таблички с наиболее известными цитатами Николая Островского, вмонтированные в мощение вблизи памятника писателю на главной площади. Латунные пластины с гравировкой стали уникальной деталью среды, они дают посетителям стимул побродить между цветников в поиске всех цитат.

Также авторы проекта решили запечатлить знаковые растения сквера в виде оттисков в мощении на перекрестках пешеходных дорожек. Роза, глициния, магнолия и платан стали неформальными символами сквера.

© prorus.ru

© prorus.ru

Особое внимание уделили созданию безбарьерной среды. Убрали ступени, выступающие углы и бордюры, чтобы перемещение по скверу было комфортным для всех посетителей.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Сегодня сквер «Стерео» стал местом, в котором гармонично сочетаются историческое наследие и современный ландшафтный дизайн. Это пространство для паузы, созерцания и наслаждения уникальной природой Сочи.

© prorus.ru

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