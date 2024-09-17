Ростех повысил объем производства двигателей для БМП на 50%.

В течение первых семи месяцев 2024 года Барнаултрансмаш, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы», увеличил объем производства двигателей для БМП на 50%.

Это не первый год, когда предприятие демонстрирует рост: в 2023 году производство было увеличено на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Достижения стали возможны благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в рамках двухлетней программы модернизации производственных мощностей.

Модернизация включает обновление оборудования и улучшение социально-бытовых условий для сотрудников. Предприятие активно инвестирует в развитие экспертности сотрудников через обучение и повышение квалификации, создает индивидуальные карьерные траектории для новых и молодых специалистов, а также предоставляет возможности горизонтальных и вертикальных ротаций опытным работникам.

За последние 1,5 года Барнаултрансмаш увеличил штат сотрудников на 56% и повысил фонд оплаты труда более чем на 60%. Эти успехи стали результатом модернизации производственных мощностей, ввода нового современного оборудования и социальных мер поддержки.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.