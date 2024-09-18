В Нижнем Новгороде начали строить дорогу, открыли фуникулёр и общественные пространства

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Исторический подъемник официально запустили 15 сентября — теперь жители и гости столицы ПФО всего за пару минут могут спуститься от Нижегородского кремля к улице Рождественской и Нижневолжской набережной. Это единственный в России фуникулер, путь которого проходит под кремлевской стеной — современные вагоны идут тем же маршрутом, что был проложен здесь еще в конце 19 века.

Предыдущий кремлевский элеватор построили ко Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года. В 1927 году его остановили, от конструкции остались разрушенные стены и частично засыпанный тоннель. Новый фуникулер воссоздали за три года по историческим документам и фотографиям. Десять дней назад провели пробную поездку для журналистов. И вот теперь подъемник доступен для всех.

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«Сегодня мы открываем уникальное инженерное сооружение — единственный в России фуникулер, проходящий под стенами кремля. Для нас было крайне важным ни в коем случае не поставить под угрозу сохранность крепости, поэтому мы провели большой пласт работ по укреплению склонов, стены, фундаментов.

Автор проекта подсчитали — при возведении фуникулера склон укрепили при помощи 364 свай и 7 подпорных стен, забетонировали еще 93 сваи для прочности фундамента кремлевской стены и башен. Работать пришлось вручную, поскольку применять строительную технику в историческом месте было нельзя.

Современный элеватор будет работать круглый год. Его пропускная способность — 120 человек в час. Вместимость вагона — 40 пассажиров. Цена билета — 200 рублей в одну сторону. На фуникулере можно подняться от площади Народного единства к Никольской церкви при манеже и памятнику Дмитрию Донскому и Ефросиньи Суздальской, покровителям супружества. Потому власти рассчитывают, что фуникулер войдет в маршруты нижегородских молодоженов. На верхней станции подъемника сегодня уже провели первые торжественные регистрации брака.

В Нижнем Новгороде открылись сразу два крупных общественных пространства — в Канавине и на Автозаводе

Площадки для паркура и скейтбординга, детские игровые комплексы, деревья, декоративные кустарники, разветвлённые дорожки, скамейки и новое освещение. В Нижнем сегодня открылись сразу два крупных общественных пространства — в Канавине и на Автозаводе. Местные жители уже осваивают обновленные места отдыха. Новое общественное пространство у Мещерского озера появилось на месте ничем не примечательной транзитной зоны, не предназначенной для отдыха. Территория растянулась почти на километр с разветвлённой сетью новых дорожек протяженностью 2,5 км, детскими площадками, качелями и новыми деревьями. Также мэр происнпектировал новое пространство в Автозаводском районе. Долгое время считалось, что микрорайон Мончегорский — городская окраина — и для отдыха он не приспособен. Последнее время ситуация начала меняться. Например, на новой локации по ул. Мончегорской открыли второй, после парка Швейцарии, скейт-парк.

В Нижнем Новгороде начали создавать объездную около площади Свободы

На стройплощадке новой станции метро около площади Свободы начали строить объездную дорогу. Работы уже ведутся в районе улицы Ванеева, рассказали в телеграм-канале «МетроНН».

Открытие объездной дороги от улицы Ванеева до улицы Варварской переносили несколько раз. Как сообщается в телеграм-канале, новая дата — конец 2024 года. Работы затягивались из-за выноса инженерных сетей — часть из них не были отмечены на карте города.

На первом этапе строители подготовят «подушку» на месте части вынесенных коммуникаций. Всего для устройства временной объездной дороги будет уложено около 1850 кубометров песка, почти две тысячи кубов щебня и примерно 1200 кубометров асфальтобетона.

Как рассказали в «МетроНН», также около сквера 1905 года открыли проход вдоль строительной площадки. Теперь пешеходы смогут пройти с улицы Ванеева до Варварской вдоль забора, не заходя во двор жилых домов.

К слову, недавно было открыто движение с другой стороны стройплощадки — по улице Ошарской по направлению к улицам Горького и Белинского.

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