Еще одну ферму открыли в Воскресенске

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Ягодно-грибную ферму и мини-сыроварню открыли в Подмосковье благодаря мерам поддержки. Оксана Куделькина зарегистрировала свое хозяйство в Воскресенске, запустить его удалось на двух арендованных земельных участках общей площадью более 18 гектаров.

Один из полученных в аренду участков будут использовать под ягодно-грибную ферму и выращивание сельхозкультур, а второй — для организации сыроварни с агротуристическим комплексом.

«В настоящее время занимаюсь организационными вопросами. Как начинающий фермер подала заявку на получение гранта „Агростартап“, на первом этапе планирую выращивать шампиньоны и клубнику и дальше развивать поэтапно свой сельскохозяйственный бизнес», — рассказала глава хозяйства Оксана Куделькина.

В министерстве добавили, что подать заявку на получение гранта «Агростартап» могут начинающие фермеры, деятельность которых ранее не была зарегистрирована в Подмосковье. Средства можно направить на развитие или создание хозяйств при условии софинансирования не менее 10%.

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