В Татарстане успешно производят аккумуляторы 14430 Li-ion 3,7V 550mAh 0,3A/0,6A

Российская компания, сборочный цех которой базируется на территории Республики Татарстан (Технополис города Казань) выпускает на рынок современные и соответствующие всем международным требованиям аккумуляторы 14430 Li-ion 3,7V 550mAh 0,3A/0,6A.

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Батареи предназначены для применения в сфере приборостроения, а также имеют вес в 0,016 кг.

Удельная энергоемкость аккумуляторов данного типа — 127 Вт*ч/кг при номинальном напряжении 3,7 и емкости в 0,55 Ah.

Аккумуляторы российского производства спроектированы согласно модели LI14×43-0,00055A. Они характеризуются токоотдачей в 0,3A/0,6A.

Как следует из названия, в батареях данного типа применяется тип химии Li-ion. Габариты аккумуляторов — 14×43 мм, тип форм-фактора — 14430. Модель поставляется в цилиндрическом формате ячейки.

Производитель аккумулятора 14430 Li-ion 3,7V 550mAh 0,3A/0,6A активно участвует в важном для всей России импортозамещении.

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