стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
neter 05 февраля 2025, 13:05 170 Транспорт, спецтехника и логистика

Инженеры из России импортозаместили АКБ для мощного гоночного болида

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

Предприятие из Татарстана создало уникальные высокомощные батареи для гоночного электромобиля Formula Student. Российские АКБ пришли на смену литовским модулям Enepaq и они не просто соответствуют мировым стандартам, а задают совершенно новую планку качества.

 © neter.pro

Что умеет батарея производства компании НЭТЕР? Аккумулятор обеспечивает болиду космические скорости: разгон до сотни за 1.7 секунды, до 200 км/ч — за 3.8 секунды, а до 300 км/ч — за 8.6 секунды. Максимум — 340 км/ч! И с торможением все в порядке: со 100 км/ч машина останавливается за 1.4 секунды, проехав всего 17 метров.

 © neter.pro

В каждом модуле установлены умные помощники — термисторы — которые следят за состоянием элементов в реальном времени. Емкость новинки составляет 18 Ач при 6480 Вт•ч, плюс используется современная Li-Ion технология. Максимальная мощность системы достигает 80 кВ.

 © neter.pro

Почему стоит выбрать именно российские модули?

  1. Каждый элемент проходит многоступенчатую проверку: от входного контроля комплектующих до испытания готового модуля. Все это гарантирует максимальную безопасность в эксплуатации.
  2. Разработка полностью сертифицирована и успешно прошла все технические регламенты FSAE, включая самые жесткие требования к безопасности и эксплуатационным характеристикам.
  3. Модули демонстрируют стабильно высокую производительность даже при экстремальных нагрузках и сохраняют заявленные характеристики в течение всего срока службы.

 © neter.pro

Подобные результаты — не просто случайный технический успех НЭТЕР. Это реальный шаг вперед в развитии российского производства источников питания и яркое доказательство того, что российские инженеры могут создавать передовые решения мирового уровня.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://neter.pro/

  • neter
  • 0
аккумулятор, литий-ионный аккумулятор, батарея, электроприборы, электрокары, электромобилестроение, зеленая энергия
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,