Инженеры из России импортозаместили АКБ для мощного гоночного болида

Предприятие из Татарстана создало уникальные высокомощные батареи для гоночного электромобиля Formula Student. Российские АКБ пришли на смену литовским модулям Enepaq и они не просто соответствуют мировым стандартам, а задают совершенно новую планку качества.

© neter.pro

Что умеет батарея производства компании НЭТЕР ? Аккумулятор обеспечивает болиду космические скорости: разгон до сотни за 1.7 секунды, до 200 км/ч — за 3.8 секунды, а до 300 км/ч — за 8.6 секунды. Максимум — 340 км/ч! И с торможением все в порядке: со 100 км/ч машина останавливается за 1.4 секунды, проехав всего 17 метров.

© neter.pro

В каждом модуле установлены умные помощники — термисторы — которые следят за состоянием элементов в реальном времени. Емкость новинки составляет 18 Ач при 6480 Вт•ч, плюс используется современная Li-Ion технология. Максимальная мощность системы достигает 80 кВ.

© neter.pro

Почему стоит выбрать именно российские модули?

Каждый элемент проходит многоступенчатую проверку: от входного контроля комплектующих до испытания готового модуля. Все это гарантирует максимальную безопасность в эксплуатации. Разработка полностью сертифицирована и успешно прошла все технические регламенты FSAE, включая самые жесткие требования к безопасности и эксплуатационным характеристикам. Модули демонстрируют стабильно высокую производительность даже при экстремальных нагрузках и сохраняют заявленные характеристики в течение всего срока службы.

© neter.pro

Подобные результаты — не просто случайный технический успех НЭТЕР . Это реальный шаг вперед в развитии российского производства источников питания и яркое доказательство того, что российские инженеры могут создавать передовые решения мирового уровня.

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