Силами российских инженеров обновляется промышленное оборудование весового контроля

Базирующаяся в Татарстане компания НЭТЕР, располагая собственным производством полного цикла, смогла помочь заинтересованному клиенту обновить действующее оборудование весового контроля.

© neter.pro

Задача заключалась в следующем — требовалось заменить устаревший и очень несовершенный свинцовый аккумулятор внутри оборудования весового контроля на трассах. Современная альтернатива — конечно же, литиевый аккумулятор.

Место установки АКБ от НЭТЕР — въезды и выезды с крупных производств.

Заказчик просил особенное внимание уделить морозостойкости установленных аккумуляторов, которые должны были работать под землей.

Установленные АКБ имеют следующие характеристики — Li-Pol тип химии, емкость модуля — 160 Ач / 14,8 Вт•ч, а также 4S1P тип сборки.

© neter.pro

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