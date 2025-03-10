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10 марта 2025, 19:52 47 Блог компании neter™ ⇒ Транспорт, спецтехника и логистика

Силами российских инженеров обновляется промышленное оборудование весового контроля

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Базирующаяся в Татарстане компания НЭТЕР, располагая собственным производством полного цикла, смогла помочь заинтересованному клиенту обновить действующее оборудование весового контроля.

 © neter.pro

Задача заключалась в следующем — требовалось заменить устаревший и очень несовершенный свинцовый аккумулятор внутри оборудования весового контроля на трассах. Современная альтернатива — конечно же, литиевый аккумулятор.

Место установки АКБ от НЭТЕР — въезды и выезды с крупных производств.

Заказчик просил особенное внимание уделить морозостойкости установленных аккумуляторов, которые должны были работать под землей.

Установленные АКБ имеют следующие характеристики — Li-Pol тип химии, емкость модуля — 160 Ач / 14,8 Вт•ч, а также 4S1P тип сборки.

 © neter.pro

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Источник: neter.pro

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