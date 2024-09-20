НИИЭТ запустил в Воронеже новую линию корпусирования микросхем за 790 млн рублей

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Мощность линии составит до 10 млн единиц в год.

Новое оборудование позволит «Научно-исследовательскому институту электронной техники», который входит в ГК «Элемент», начать производство микроконтроллеров собственной разработки и других электронных компонентов в металлополимерных корпусах.

На новой линии начали корпусирование одной из наиболее перспективных разработок НИИЭТ — ультранизкопотребляющего микроконтроллера К1921ВГ015 с широкой сферой применения в медицине, бытовых счетчиках газа и электроэнергии, а также при автоматизации производства. Новые мощности также предусматривают возможность сборки микроконтроллеров, микропроцессоров, преобразователей питания, интерфейсных интегральных микросхем, модулей усиления мощности, кремниевых и нитрид-галлиевых СВЧ-транзисторов в наиболее востребованных металлополимерных корпусах QFP, QFN, SOT, SOIC и TO.

До конца 2025 года предприятие планирует корпусировать в пластик до 3,5 млн изделий в год, в то время как проектная мощность предполагает серийное производство до 10 млн штук в год. Это дает возможность обеспечить выпуск в металлополимерных корпусах продукции НИИЭТ для предприятий группы «Элемент» и внешних заказчиков. Так, до 70% выпускаемого объема продукции в металополимерных корпусах будет поставляться отечественным гражданским производителям электроники, среди которых «Электротехнические заводы «Энергомера», «Лартех», «ЖелДор-Техника» и другие.

Микросхемы и полупроводниковые приборы в металлополимерных корпусах — это современная и экономически выгодная замена дорогостоящим металлостеклянным и металлокерамическим корпусам. Удешевление происходит за счет экономии драгоценных металлов и вследствие менее затратного производственного цикла, в котором совмещены технологические операции изготовления корпусов и полной герметизации интегральных микросхем.

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