В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что в ОЭЗ «Технополис Москва» запустили новый сборочно-испытательный комплекс (СБИК). Проектная мощность предприятия — до 200 тысяч микросхем ежемесячно. Только в ОЭЗ «Технополис Москва» сегодня работает более 40 профильных компаний. Один из резидентов ввел в эксплуатацию свыше 1200 квадратных метров современных производственных площадей, включая чистые зоны, соответствующие международным стандартам качества. Инвестиции предприятия в проект, в рамках которого было открыто 25 новых рабочих мест, превысили 300 миллионов рублей.

Новый комплекс «ЗНТЦ» в «Технополисе Москва» позволит ускорить вывод на рынок стратегической микроэлектроники. Главное достижение — внедрение в России технологии сборки микросхем в полимерные корпуса. Это даст старт производству отечественных процессоров для ЦОДов, телекома и авиации.

Второе ключевое направление — полный цикл производства высоковольтной и СВЧ-электроники на основе нитрида галлия на кремнии. Этот материал нового поколения позволит выпускать более компактные и мощные устройства для электротранспорта, базовых станций 5G и зарядных станций.

