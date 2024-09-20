Новый детский сад на 100 мест открыли в Улан-Удэ

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В Октябрьском районе Улан-Удэ открыли детсад на.

В микрорайоне Мясокомбинат до недавнего времени, на протяжении 70 лет, работал только один детский сад, при школе № 31. Он был переполнен, местные жители нуждались в новом учреждении.

Сейчас здесь открыли новый сад № 91 «Строитель» на 100 мест.

В этом современном здании есть всё необходимое для полноценного развития детей: просторные игровые и групповые комнаты, музыкальный класс, спортивный зал, медицинский кабинет и пищеблок. Помещения светлые и уютные, а их оснащение включает в себя самое современное оборудование и инвентарь, что позволяет обеспечить увлекательный и полезный досуг для детей.

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