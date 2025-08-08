© gazeta-n1.ru

В Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге открыто движение по новой двухпутной вставке на бамовском перегоне Северомуйск — Аркум, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Работы велись в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Всего уложено 4,8 км нового пути, смонтировано 8 стрелочных переводов, более 60 км линий автоблокировки, установлено 178 опор контактной сети, отсыпано более 19 тыс кубометров земляного полотна.

Участок магистрали, на котором расположена новая двухпутная вставка, проходит у подножия Северо-Муйского горного хребта. Из-за сложного рельефа местности для эффективного пропуска паводковых вод, а также предотвращения размывов и подтоплений строителями было возведено четыре моста длиной от 24 до 40 метров.

Ввод в эксплуатацию двухпутной вставки на перегоне Северомуйск — Аркум способствует повышению провозной способности отрезка БАМа Северобайкальск — Таксимо.

