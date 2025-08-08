В Бурятии открыто движение поездов по новому пути на участке БАМа Северомуйск — Аркум
В Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге открыто движение по новой двухпутной вставке на бамовском перегоне Северомуйск — Аркум, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Работы велись в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Всего уложено 4,8 км нового пути, смонтировано 8 стрелочных переводов, более 60 км линий автоблокировки, установлено 178 опор контактной сети, отсыпано более 19 тыс кубометров земляного полотна.
Участок магистрали, на котором расположена новая двухпутная вставка, проходит у подножия Северо-Муйского горного хребта. Из-за сложного рельефа местности для эффективного пропуска паводковых вод, а также предотвращения размывов и подтоплений строителями было возведено четыре моста длиной от 24 до 40 метров.
Ввод в эксплуатацию двухпутной вставки на перегоне Северомуйск — Аркум способствует повышению провозной способности отрезка БАМа Северобайкальск — Таксимо.
