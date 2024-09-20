В Санкт-Петербурге в эксплуатацию ввели новый детский сад

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Новый детский сад, построенный инвестором, введен в эксплуатацию в Адмиралтейском районе.

Здание на улице Шкапина рассчитано на 90 детей и стало второй площадкой дошкольного учреждения № 118. В детском саду предусмотрены общий зал для музыкальных и физкультурных занятий, бассейн и учебный блок.

Общая площадь объекта — более 2,5 тысячи квадратных метров. В Текущем году это уже 20-й образовательный объект, переданный безвозмездно застройщиком в городскую казну.

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