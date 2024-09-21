В Дагестане открылся самый крупный в СКФО завод по производству полимерных труб

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21 сентября в Сулейман-Стальском районе Дагестана состоялось открытие завода по изготовлению полимерных труб.

Завод «Эксонор» это сегодня современное крупнейшее предприятие по производству напорных полимерных труб на Северном Кавказе.

Планируется обеспечить работой более 500 жителей региона.

Инвестиции в проект составили 3 млрд рублей.

Строительство завода полимерных труб «Эксонор» началось в 2022 году на площади в 60 тыс. кв. м, в промышленной эксплуатации находятся 10 трубных линий.

Проектная мощность составляет 3 тыс. тонн трубы в месяц. В настоящее время производится около 300 тонн.

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