Компания «Гран» представила импортозамещающие судовые морозильные аппараты

© paluba.media

Компания «Гран» представила свою экспозицию на Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Петербурге. Центральными экспонатами стали скороморозильные горизонтально-плиточные и вертикально-плиточные аппараты.

Как рассказал «Медиапалубе» генеральный директор компании Григорий Малахевич, эти решения необходимы для замещения оборудования от иностранных производителей — DSI и Optimar. По заданию Минпромторга в специалисты предприятия разрабатывают оборудование для судов проектов типа: КМТ02.01, СТ-129.04РПК, СРМТ проекта 01701, БМРТ проекта 17001, 170701, траулеров-процессоров проекта КМТ01, ярусоловов проектов 245-01 и 2450-01.

Мы планируем и дальше развивать линейку и разрабатывать различные модификации. В том числе сейчас аппараты рассчитаны на работу с европейской блок-формой, в 2026 году хотим вывести серию на отечественной блок-форме.

На вертикально-плиточных аппаратах в автоматическом режиме происходит заморозка и выгрузка рыбопродукции (контроль осуществляется дистанционно с пульта) и далее перегружается на конвейерную ленту для следующего этапа — упаковки.

Горизонтально-плиточный аппарат представлен в двух вариациях — производительностью не менее 20 тонн и не менее 10 тонн. В его состав входит линия по автоматической загрузке и выгрузке, все процессы полностью автоматизированы.

Практически все комплектующие — российского производства. Мы также разработали собственный софт и все программное обеспечение.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.