В Королёве открыли новую музыкальную школу

© mk.mosreg.ru

Торжественное открытие детской музыкальной школы состоялось в городском округе Королев. Новое образовательное учреждение рассчитано на 600 учащихся.

Строительство новой школы длилось более трех лет. Во время ремонтных работ занятия временно проводились в ДК «Юбилейный» и в общеобразовательных учреждениях города. Сейчас в обновленной школе обучаются 575 учеников. Образовательные программы охватывают несколько направлений: фортепиано, народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, национальные инструменты), духовые и ударные инструменты (кларнет, саксофон), струнные инструменты (скрипка), музыкальный фольклор, искусство театра и эстрадно-джазовое пение. Школа оснащена новыми музыкальными инструментами, мебелью и современным оборудованием.

Как ранее сообщало Министерство культуры и туризма Московской области, в Орехово-Зуевском городском округе на базе детской школы искусств им. Я.Флиера открылась школа креативных индустрий в рамках федерального проекта «Придумано в России». В ней школьники смогут пройти обучение в трех специализированных студиях, оснащенных современным оборудованием.

© mk.mosreg.ru

© mk.mosreg.ru

© mk.mosreg.ru

https://msk.mos...zykalnaya-skola

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.