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Образование

В Королёве открыли новую музыкальную школу

 © mk.mosreg.ru

Торжественное открытие детской музыкальной школы состоялось в городском округе Королев. Новое образовательное учреждение рассчитано на 600 учащихся.

Строительство новой школы длилось более трех лет. Во время ремонтных работ занятия временно проводились в ДК «Юбилейный» и в общеобразовательных учреждениях города. Сейчас в обновленной школе обучаются 575 учеников. Образовательные программы охватывают несколько направлений: фортепиано, народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, национальные инструменты), духовые и ударные инструменты (кларнет, саксофон), струнные инструменты (скрипка), музыкальный фольклор, искусство театра и эстрадно-джазовое пение. Школа оснащена новыми музыкальными инструментами, мебелью и современным оборудованием.

Как ранее сообщало Министерство культуры и туризма Московской области, в Орехово-Зуевском городском округе на базе детской школы искусств им. Я.Флиера открылась школа креативных индустрий в рамках федерального проекта «Придумано в России». В ней школьники смогут пройти обучение в трех специализированных студиях, оснащенных современным оборудованием.

 © mk.mosreg.ru

 © mk.mosreg.ru

 © mk.mosreg.ru

https://msk.mos...zykalnaya-skola

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Источник: https://mk.mosreg.ru/sobytiya/novos...o-detskoi-muzykalnoi-skoly-iskusstv

Московская область, Королёв, музыкальная школа
  • Нет аватара termometrix
    24.09.2410:32:57

    В так называемом «плане Даллеса», а точнее в книге Анатолия Иванова «Вечный зов», есть слова: «Литература, театры, кино — всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности. Мы создадим вокруг них ореол славы, осыпем их наградами, они будут купаться в деньгах. За такими — кто из зависти, кто по необходимости заработать кусок хлеба — потянутся и остальные…» Но ведь именно так и произошло примерно после 1991 г.

    Ну, например. Вдруг в поле зрения читателя появляется некий автор (или авторесса), не выделяющийся ни владением литературным языком, ни особым даром рассказчика, ни беспокойной, оригинальной мыслью. Однако его книги издаются, он премируется, делается известным, а вскоре, судя по «постам» в Фейсбуке или Твиттере, где у него к этому времени набирается изрядное число подписчиков, выясняется, что перед нами — трибун, зовущий на баррикады, молодой штурман будущей бури, страстный оппозиционер, борец «за нашу и вашу свободу» и т. д., да к тому же ещё и ярый отрицатель советского периода российской истории.

    #1289334
  • Нет аватара art777111
    25.09.2408:04:42

    На фотографии зрительного зала лестница и пандус выполнены не по СП. Пандус имеет ступень. Лестница на первом подъеме имеет пандус. Следовательно строят плохо. Сделали так что бы наносить травмы детям и не обеспечить доступ инвалидов.

    #1289394
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