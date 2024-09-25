В Билибино начал работать новый энергоцентр

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В городе Билибино Чукотского автономного округа состоялась торжественная церемония запуска энергоцентра.

Энергоцентр постепенно заменит Билибинскую АЭС, обеспечивающую теплом и электроэнергией город Билибино с населением около 5,5 тысячи человек, а также крупные горнорудные и золотодобывающие предприятия Чукотки. В ближайшие десять лет ожидается рост электропотребления в четыре и более раза. Это связано с освоением месторождений Баимской рудной зоны.

В ходе реализации проекта будет создано 300 новых рабочих мест.

Общая установленная тепловая мощность объекта составит 66 МВт, а общая установленная электрическая мощность — 25 МВт.

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