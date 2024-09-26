© sfera.fm

«Дамате» начала поставки продукции из индейки в Грузию. Компания планирует поставлять широкий ассортимент продукции под собственным брендом «Индилайт» на ежемесячной основе.

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, начала экспорт продукции из мяса индейки в Грузию на ежемесячной основе. В компании сообщили редакции sfera.fm, что первая партия продукции уже отправлена покупателям в сентябре.

Основной объем первой поставки составила продукция глубокой переработки индейки, которая производится на заводе компании в Пензенской области. Это более 15 видов колбас, ветчин и сосисок под брендом «Индилайт». В планах компании — расширять номенклатуру поставок за счет выведения на рынок более широкого ассортимента продукции.

Началу отгрузок предшествовала длительная подготовительная работа, отметили в компании. Специалисты «Дамате» тщательно изучили рынок Грузии, заключили соглашения с надежными партнерами и детально проработали технические аспекты отправки грузов.

Выход на рынок Грузии — важный шаг в развитии экспортного направления компании. Несмотря на то, что продовольственный рынок Грузии объективно считается развитым, ниша продукции из мяса индейки остается практически незанятой.

«В настоящий момент мы наблюдаем в Грузии смещение рынка в сторону продуктов для полезного питания. Спрос все в большей степени начинают формировать предпочтения, продиктованные стремлением вести активный и здоровый образ жизни. Мы, в свою очередь, возлагаем на поставки в Грузию большие надежды.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.