В Новокузнецком округе начали промышленное производство индейки

На Плотниковской птицефабрике, входящей в состав «Кузбасского бройлера», начали разводить индеек. Птенцов привозят с Новосафоновской фабрики — это тоже часть компании. Уже заселены 8 залов, по 2000 голов в каждом. Выбрали тяжёлый кросс: птицы достигают 16 кг всего за 3 месяца.

Планируется выпускать до 50 тонн мяса в месяц — в охлаждённом и переработанном виде, через фирменные магазины.

До сих пор в Кузбассе не было промышленного производства индейки — Новокузнецкий округ стал первым, кто взялся за это направление.