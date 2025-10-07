MAX
вчера 22
Великоросс Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Кемеровской области открыто первое промышленное производство индейки

В Новокузнецком округе начали промышленное производство индейки

На Плотниковской птицефабрике, входящей в состав «Кузбасского бройлера», начали разводить индеек. Птенцов привозят с Новосафоновской фабрики — это тоже часть компании. Уже заселены 8 залов, по 2000 голов в каждом. Выбрали тяжёлый кросс: птицы достигают 16 кг всего за 3 месяца.

Планируется выпускать до 50 тонн мяса в месяц — в охлаждённом и переработанном виде, через фирменные магазины.

До сих пор в Кузбассе не было промышленного производства индейки — Новокузнецкий округ стал первым, кто взялся за это направление.

Источник: vk.com

Комментарии 2

  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski07.10.25 22:21:41

    Индейка очень вкусная — знаю что говорю поскольку жена сегодня нажарила котлеток из индейки (фарш).
    ++++++++

    #1306951
    • Нет аватара DimaY07.10.25 22:45:18

      Индейка не вкусная. Ваша жена молодец! Волшебница! Любви Вам!

      #1306955