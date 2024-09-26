Череповецкий СЗ сдал две баржи проекта RBD 4608
Череповецкий судостроительный завод (Вологодская область) сдал две баржи проекта RBD 4608.
Баржи проекта RBD4608 предназначены для перевозки минерально-строительных материалов, различных тарно-штучных грузов, контейнеров в трюме судна, зерна насыпью.
Технические характеристики судна:
- габаритная длина — 47 м;
- длина по КВЛ — 46,8 м;
- габаритная ширина — 8,44 м;
- ширина по КВЛ — 8,4 м;
- высота борта на миделе — 3,5 м;
- надводный борт — 1,356 м;
- высота наибольшая от ОП с мачтами — 5,02 м;
- валовая вместимость — 562 регистровые тонны;
- грузоподъемность — 600 тонн.
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.