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Судостроение и судоходство

Череповецкий СЗ сдал две баржи проекта RBD 4608

Череповецкий судостроительный завод (Вологодская область) сдал две баржи проекта RBD 4608.

 © rfclass.ru

Баржи проекта RBD4608 предназначены для перевозки минерально-строительных материалов, различных тарно-штучных грузов, контейнеров в трюме судна, зерна насыпью.

 © rfclass.ru

Технические характеристики судна:

  • габаритная длина — 47 м;
  • длина по КВЛ — 46,8 м;
  • габаритная ширина — 8,44 м;
  • ширина по КВЛ — 8,4 м;
  • высота борта на миделе — 3,5 м;
  • надводный борт — 1,356 м;
  • высота наибольшая от ОП с мачтами — 5,02 м;
  • валовая вместимость — 562 регистровые тонны;
  • грузоподъемность — 600 тонн.

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Источник: https://rfclass.ru/events/2024/09/r...elstvom-dvuh-barzh-proekta-rbd4608/

Череповецкий судостроительный завод, Вологодская область, баржа, RBD 4608
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