В Омске открыли спорткомплекс с двумя бассейнами и хамамом на Московке-2

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Спортивный комплекс построили за год, потратив на это 750 миллионов рублей.

В Омске на Московке-2 по адресу Сибирский проспект, 57 заработал крытый бассейн «Арт-бассейн», сообщили 25 февраля в пресс-службе правительства Омской области. Строительство «Арт-бассейна» заняло год.

В новом спорткомплексе на Московке работают два бассейна, большой на 8 дорожек (25×16 метров) и малый на 3 дорожки для детей (10×10 метров). Глубина бассейнов не указывается. В программе занятий — плавание с грудничками и особенными детьми, индивидуальные тренировки по плаванию, гидроаэробика и фитнес. Также в «Арт-бассейне» оборудовали тренажерный зал, раздевалки с душевыми, массажный кабинет, хамам, медицинский кабинет, кафе. Интерьер комплекса выполнен в современном стиле минимализма, в фитнес-зале и бассейне акцент сделан на круглых элементах — окнах и лампах освещения.

Объект сделан по концессионной модели: 250 млн рублей вложил федеральный бюджет, 250 млн рублей — средства регионального бюджета, еще 200 млн рублей вложил инвестор — концессионер. Четыре дорожки бассейна передаются детским спортивным школам на время занятий.

Бюджет региона не будет тратить деньги на содержание комплекса, все затраты берёт на себя инвестор, компания «АртРемСтрой» и её руководитель Карен Мартоян.

Как отметил инвестор Карен Мартоян, через год он планирует открыть вторую очередь «Арт-бассейна» — наружный бассейн под открытым небом с подогревом, соляную пещеру и баню.

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