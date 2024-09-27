Первый опытный образец двигателя АЛ-41СТ-25 успешно прошел комплексные испытания

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Надежная работа газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25 подтверждена в ходе комплексных 72-часовых испытаний на компрессорной станции «Арская».

Важно отметить, что индустриальный двигатель АЛ-41СТ-25 разработан в ОКБ им. А. Люльки и создан специалистами уфимского предприятия ОДК-УМПО.

АЛ-41СТ-25 не имеет аналогов в отечественной газовой отрасли по ключевым показателям — КПД, топливная экономичность и межремонтный ресурс.

Напомним, что стендовые испытания первого опытного образца АЛ-41СТ-25 прошли на предприятии ОДК-УМПО. Затем двигатель в составе газоперекачивающего агрегата был установлен на КС «Арская» в Татарстане, где он будет проходить опытно-промышленную эксплуатацию.

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