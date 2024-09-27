Комплекс инженерной инфраструктуры введен на площадке «Парус» в ТОР «Хабаровск»

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Комплекс инженерной инфраструктуры введен в эксплуатацию на площадке «Парус» территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск», сообщает прокуратура Хабаровского края в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее сообщалось, что строительство объекта было начато в 2022 году, его возведение осуществлялось под надзорным сопровождением органов прокуратуры края. За период строительства внесено порядка 5 мер прокурорского реагирования.

«Комплекс внутриплощадочной инженерной инфраструктуры включает автомобильную дорогу протяженностью 1,6 км., кабельные линии наружного освещения, дождевую канализацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый инфраструктурный комплекс позволит привлечь на площадку «Парус» новых резидентов.

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