Хабаровский судостроительный завод спустил на воду земснаряд «Рино 25» типа Julong. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В ходе ремонта на заводе была выполнена полная замена грунтопровода и дефектация лебёдок, которая включает в себя контроль соответствия параметров механического узла требованиям технической документации, а также состояние оборудования и износ компонентов.
Ранее завод спустил второе такое же судно «Рино 14».
Отметим, что правительство Хабаровского края определило первые проекты для Хабаровского судостроительного завода. На начальном этапе верфь построит два дебаркадера, а также может получить заказы на два катамарана и два гибридных пассажирских судна через конкурсные процедуры. Начало авансирования этих проектов запланировано на 2026 год, финансирование уже предусмотрено в бюджете региона.
