Судостроение и судоходство
d-tatarinov Судостроение и судоходство

Хабаровский судостроительный завод спустил на воду земснаряд «Рино 25»

Хабаровский судостроительный завод спустил на воду земснаряд «Рино 25» типа Julong. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В ходе ремонта на заводе была выполнена полная замена грунтопровода и дефектация лебёдок, которая включает в себя контроль соответствия параметров механического узла требованиям технической документации, а также состояние оборудования и износ компонентов.

Ранее завод спустил второе такое же судно «Рино 14».

Отметим, что правительство Хабаровского края определило первые проекты для Хабаровского судостроительного завода. На начальном этапе верфь построит два дебаркадера, а также может получить заказы на два катамарана и два гибридных пассажирских судна через конкурсные процедуры. Начало авансирования этих проектов запланировано на 2026 год, финансирование уже предусмотрено в бюджете региона.

Источник: paluba.media

  • Нет аватара pomidorka31.05.26 22:28:15

    Это тот же самый Рино-25, который в том году был изьят из эксплуатации прокуратурой как «не имеющий свидетельств о классификации, подтверждающих соответствие транспортных средств установленным требованиям законодательства» или какой-то другой?

