На заводе «ТехноНиколь Дальний Восток» в Хабаровске открылась линия по выпуску изоляции из каменной ваты для строительства судов. Об этом Sudostroenie.info сообщили 19 января в пресс-службе компании. Новая линия предназначена для производства материалов для судостроительных верфей в Хабаровском и Приморском краях. Планируется, что ежегодно новая линия будет выпускать более 20 тыс. куб. м судовой тепло- и звукоизоляции, а также огнезащиты палуб, переборок и корпусных конструкций на морских и речных судах и нефтегазодобывающих платформах.Инвестиции компании в открытие нового производства составили 100 млн рублей. Выход производства на полную мощность запланирован в 1 квартале 2026.

«Сегодня большое внимание уделяется развитию отечественного флота, в том числе в связи с перспективами освоения Арктики. Поэтому расширение судостроительных производств является одной из стратегических задач и в нашем регионе и стране в целом. Увеличивая выпуск специализированных материалов для этой отрасли, мы участвуем в развитии всего направления и способствуем скорейшему достижению общих целей. Надеемся, что интерес к этой сфере и её финансирование будет активно продолжаться», — прокомментировал событие директор завода «ТехноНиколь Дальний Восток» Никита Яковлев.На линии установлено оборудование только российских поставщиков. Проектирование и монтажные работы также выполняли отечественные организации. Обслуживанием линии по производству материалов для строительства судов пока занимаются штатные сотрудники завода. С ростом количества заказов и загрузки участка по выпуску технической изоляции их число может увеличиться в 5 раз.Помимо предприятия в Хабаровске, изоляцию для судостроения «ТехноНиколь» производят на заводах каменной ваты в Белгороде, Рязани и Челябинске. Предприятия выпускают более 400 видов материалов для судов и морских нефтегазовых сооружений. Плиты используют для тепло- и звукоизоляции, а также огнезащиты палуб, переборок и несущих металлических конструкций морских платформ. Продукция соответствуют нормам Международной морской организации (ИМО), Российского морского регистра судоходства (РС) и Российского классификационного общества (РКО).Напомним, к выпуску судовой теплозоляции предприятие компании «ТехноНиколь» в Хабаровске приступило в 2019 году.