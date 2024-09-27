Новый порт Пионерский под Калининградом принял первое судно

Региону нужны новые возможности доставки грузов. © cdnstatic.rg.ru

В порту Пионерский, который в самом западном регионе страны строят с 2018 года, причалил первый грузопассажирский паром «Антей». Ранее судно курсировало по линии «Усть-Луга — Балтийск». Новые морские ворота Калининградской области, убеждены эксперты, позволят разгрузить плотные логистические маршруты и облегчат доставку накатной техники в российский эксклав.

Пока новый порт все еще работает в тестовом режиме. Ранее разрешили ввести в эксплуатацию первый причал протяженностью более 160 метров, прилегающий к нему 35-метровый пандус и акваторию Балтийского моря общей площадью более 30 гектаров. Такие технические характеристики позволят Пионерскому принимать суда длиной до 191 метра. Этого вполне достаточно для морских паромов, которые сегодня связывают Калининградскую область с основной частью страны.

Первопроходцем стало судно «Антей», которое поставили на линию в мае этого года. В новый порт оно доставило легковые автомобили и грузовые фуры с товарами. Пионерский стал отличной альтернативой на фоне забитого до отказа терминала в Балтийске, куда регулярно причаливают четыре железнодорожных парома. Учитывая, что только «Антей» совершает в месяц до шести кругорейсов, несложно представить, каким нагрузкам подвергается портовая инфраструктура.

Мы всегда уделяем Калининградской области особое внимание. Для самого западного региона нашей страны новая портовая инфраструктура имеет стратегическое значение, поскольку позволяет обеспечивать полноценное и беспрерывное транспортное сообщение с основной территорией России. Если говорить о порте Пионерский, то мы ввели в коммерческую эксплуатацию первый пусковой комплекс. Он позволит заходить туда паромам с накатной техникой на борту. Так мы сможем в дальнейшем разгрузить мощности железнодорожного паромного комплекса в Балтийске.

Тестовый заход «Антея» в порт прошел успешно. В Росморречфлоте сообщили, что на месте отработали буксировку парома и лоцманскую проводку, а также проверили, насколько грамотно выстроено движение легковых автомобилей и грузовиков при погрузке и разгрузке. По словам главы ведомства Андрея Тарасенко, сейчас усилия сосредоточили на организации регулярных каботажных перевозок через Пионерский.

Но все это лишь перспектива. Пока грандиозная стройка нового порта продолжается. Подрядчик активно работает на втором причале, возводит оградительные сооружения и вспомогательные здания в береговой зоне. Параллельно достраивают пассажирский терминал. Предполагается, что через него смогут пройти до 225 тысяч человек в год.

Со сроками осторожничают, поскольку объект сложный. График его сдачи в эксплуатацию неоднократно менялся, а на прошлых подрядчиков даже завели уголовное дело за мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Тогда поступившие от Росморпорта деньги злоумышленники прогоняли через аффилированные компании, после чего выводили средства через фирмы-однодневки в Самарской области.

Сегодня масштабную стройку в Пионерском суммарно оценивают в почти 11 миллиардов рублей. Контракт поделили между собой две компании. Первая занимается непосредственно портом, вторая — пассажирским терминалом и объектами транспортной безопасности. Если все пойдет по плану, то основной объект полностью введут в эксплуатацию до конца 2024 года.

Идея создания нового порта в Калининградской области возникла не на пустом месте. Сегодня львиную долю товаров в регион доставляют по морю на 27 судах. Существующая инфраструктура к такому увеличению мощностей оказалась не готова. На практике это привело к заминкам, очередям и путанице с бронями на паромы и сухогрузы. При этом главную проблему эксперты видят в отсутствии приоритетов, из-за чего накатная техника и, например, металлопрокат попадали в одну очередь.

Для самого западного региона нашей страны новая портовая инфраструктура имеет стратегическое значение

— Морской вопрос для Калининграда не закрыт на сто процентов и по-прежнему требует пристального внимания, особенно для металлотрейдеров. У нас специфический товар: затраты на перевозку составляют от 11 до 35 процентов его финальной стоимости. Если говорить о сварной сетке, то доля логистики там вовсе доходит до 50 процентов. Портовых мощностей для паромов, конечно, не хватает. Постоянные заминки делают этот вид перевозок не самым привлекательным для резидентов металлургического кластера. И это при условии, что поставить вагон на паром дешевле, чем вести металл фурой до Петербурга и затем перегружать его на сухогруз. Надеемся, что новый терминал и строительство двух дополнительных паромов улучшат ситуацию, — поделился мнением вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Олег Чернов.

Эту цель как раз и преследует порт в Пионерском. После сдачи терминала туда можно будет перенаправить все ролкеры для накатной техники. Автоперевозки по-прежнему важны для доставки грузов по Калининградской области, поэтому бизнес готов замкнуть логистику на строящемся порте. Кроме того, у Пионерского есть удобный выход на федеральное Приморское кольцо, в отличие от того же порта в Балтийске.

За восемь месяцев 2024 года в калининградском порту перевалили более 814 тысяч тонн контейнерных грузов, что в 2,5 раза превысило прошлогодние показатели. На треть увеличился и объем каботажных перевозок — свыше трех миллионов тонн.

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