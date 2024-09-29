Российские поставщики инженерных решений завоевали доверие строителей дата-центров

В России продолжается взрывной рост строительства коммерческих дата-центров. В 2024 году плановый прирост количества стойко-мест составит 19%. В рамках 19-й ежегодной конференции и выставки «ЦОД» эксперты обсудили, как российские вендоры инженерных систем закрывают потребности отрасли.

Спрос со стороны бизнеса на аренду стойко-мест и облачных сервисов неуклонно растет. Так, в перспективе ближайших 5 лет прирост количества стойко-мест составит 65%. Данная динамика обусловлена переходом к экономике данных и внедрению искусственного интеллекта, а также цифровизацией. Когда в 2022 году западные поставщики покинули рынок, остро встал вопрос закупки оборудования, без которого IT-инфраструктура ЦОДов не смогла бы функционировать.В 2024 году значительное количество комплектующих под нужды дата-центров по-прежнему импортируется, в частности из Китая. Однако теперь эталонные вендоры оцениваются участниками рынка не только по представленности, но и по потенциалу. Практически в каждом сегменте оборудования лидирующие позиции заняли несколько российских компаний. Так, согласно опросу, проведенному iKS-Consulting среди представителей отрасли, в ТОП-10 вендоров инженерных решений для центров обработки данных вошли Systeme Electric, ПСМ, Парус Электро, ТехноФрост, Huawei, STULZ и др.

В отдельных сегментах поставок отечественных поставщикам инженерных решений удалось даже опередить иностранных вендоров. Например, компании ПСМ, согласно опросу iKS-Consulting, по представленности и потенциалу в сегменте дизельных генераторных установок (ДГУ) удалось обойти конкурентов, в том числе иностранных поставщиков. Бесперебойное энергообеспечение необходимо для стабильного функционирования ЦОДов. В связи с ускоряющимися темпами строительства коммерческих дата-центров, растет и спрос на поставки ДГУ для них."Наряду с нефтегазовой отраслью дата-центры драйвят спрос на ДГУ, ведь энергоснабжение составляет до 30% всех инженерных систем ЦОДов. Суммарная мощность реализованного оборудования компании ПСМ в 2024 году превысит 91 МВт. Это на 90% превышает суммарный объем поставок 2022-2023 года. Сегодня заказчики заинтересованы именно в комплексных решениях, так как в условиях рекордных сроков возведения новых объектов поставки модульных энергосистем под ключ оказываются более оперативными и выгодными. Кроме того, они более компактны, поэтому позволяют спроектировать максимально энергоэффективное решение в условиях ограниченной площади дата-центров", — отмечает руководитель проектов ПСМ Антон Гущин.

Кроме комплексных решений, еще одним трендом для центров обработки данных стало увеличение количества дата-центров в регионах. Сейчас на Москву и Санкт-Петербург приходится 85% рынка или 61 тысяча стойко-мест. В регионах же расположены всего лишь 9 тысяч стоек, из которых 1700 — в Новосибирске. Текущая динамика строительства к 2026 году способна удвоить емкость коммерческих дата-центров в регионе. В таком случае столица Сибири станет крупнейшей в России агломерацией ЦОДов.

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