ПСМ запустил вторую очередь завода «Прайм», удвоив производственные мощности

© tass.ru

Компания ПСМ ввела в эксплуатацию вторую очередь завода «Прайм», увеличив общую площадь производственной площадки до 6,5 тыс. кв. м. Инвестиции в проект «Прайм-2», ориентированный на выпуск дизельных и газовых электростанций мощностью от 1 000 кВт, превысили 250 млн рублей.

«Мы ввели дополнительные производственные мощности: наш завод „Прайм“, который делает большие электростанции — мощностью более 1 МВт, увеличился по площади в два раза с октября прошлого года. Теперь площадь обоих корпусов производственной площадки составляет 6,5 тыс. кв. метров. В проект „Прайм-2“ вложено более 250 млн рублей, включая финансовую поддержку „ВЭБ.РФ“ — льготный заем в размере 140 млн рублей», — рассказал ТАСС генеральный директор «ПСМ» Андрей Медведев.

«Прайм» специализируется на производстве мощных электростанций, которые используются в нефтегазовой отрасли, энергетике, сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности. Продукция компании поставляется таким корпорациям, как «Газпром», «Роснефть», «Росатом» и другим.

Запуск второй очереди завода позволил ПСМ нарастить выпуск оборудования, включая электростанции мощностью свыше 2 МВт, и удовлетворить растущий спрос после 2022 года. В 2024 году выручка компании выросла на 84%.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈