Репортаж про российский 50-кубитный квантовый компьютер на ионных ловушках
Ученые ФИАН и Российского квантового центра при поддержке «Росатома» создали 50-кубитный ионный квантовый компьютер. Об этом заявил Генеральный директор госкорпорации по атомной энергии Алексей Лихачев. Это достижение означает, что Россия вошла в число лидеров сферы квантовых технологий. Об этом рассказывает телевизионный репортаж Анны Ворониной из серии «Горизонты атома». https://smotrim...u/video/2872732
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Источник: https://smotrim.ru/video/2872732
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