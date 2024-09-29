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Информационные технологии

Репортаж про российский 50-кубитный квантовый компьютер на ионных ловушках

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Ученые ФИАН и Российского квантового центра при поддержке «Росатома» создали 50-кубитный ионный квантовый компьютер. Об этом заявил Генеральный директор госкорпорации по атомной энергии Алексей Лихачев. Это достижение означает, что Россия вошла в число лидеров сферы квантовых технологий. Об этом рассказывает телевизионный репортаж Анны Ворониной из серии «Горизонты атома». https://smotrim...u/video/2872732

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Источник: https://smotrim.ru/video/2872732

квантовый компьютер, ФИАН, Российский квантовый центр, Росатом
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    29.09.2415:24:38

    Новость уже была, но там был только текст, а тут интересный рассказ с участием создателей компьютера.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~19:18 29.09.24
    #1289609
    • Нет аватара nik.f
      30.09.2405:50:55

      Roman Wyrzykowski, странный репортаж, назвали лидерством экспериментальную кстановку. На более чем 50 кубит уже серийные коммерческие выпускаются вообще-то, в прошлом году Штаты установку на 1000 продемонстрировали. А 50 кубит — это уровень середины десятых годов, помнится тогда бывший российский ученый оный в Гарварде запускал.

      #1289638
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        30.09.2417:12:53

        Это разные вещи - кубитов можно наделать и тысячи — если только есть деньги.

        Тут простым языком говоря речь идет про кубиты, которые работают как единое целое — стабильно в квантовом сплетении — по английски entangled. И тут граница клуба лидеров это 50 кубитов. Только такие — квантово сплетенные кубиты — способны решать большие задачи.

        Да и еще одно — квантовые ловушки это самая перспективная технология, но и пока самая трудная. В России есть тоже сверхпроводниковые машины, там легче масштабировать количество кубитов, но нужно поддерживать сверхнизкую температуру.

        Читайте:

        https://www.new...antum-computer/

        12 July 2023

        Researchers used the Zuchongzhi quantum computer to entangle dozens of qubits simultaneously

        A record-breaking number of quantum bits, or qubits, have been proven to be entangled inside a quantum computer. There have been previous attempts to achieve this with a relatively large number of qubits, but none have been able to verify the entanglement.

        For two entangled quantum particles, changing some property of one automatically changes that same property of the other. For a larger number of particles, not only can each pair be entangled, but all of them can be entangled with each of the others as well.

        Researchers worked out how to entangle three or four particles of light in this more complex way in the late 1980s. More recently, as many as 27 qubits have been entangled in quantum computers. Now, Xiao-bo Zhu at the University of Science and Technology of China and his colleagues have pushed that number to 51 qubits.

        #1289681
        • Аlex М Аlex М
          01.10.2400:30:03

          Память обычного ноутбука эквивалентна 15 кубитам, 40 кубитов равны памяти самых мощных вычислительных центров, а 50-60 кубитов превышают суммарную память всех вычислительных центров всего мира
          Нашел интересную информацию в статье на Хабре

          #1289704
          • Нет аватара nik.f
            01.10.2403:06:45

            Аlex М, как это так работает? Непонятно :/

            #1289706
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