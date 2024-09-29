Репортаж про российский 50-кубитный квантовый компьютер на ионных ловушках

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Ученые ФИАН и Российского квантового центра при поддержке «Росатома» создали 50-кубитный ионный квантовый компьютер. Об этом заявил Генеральный директор госкорпорации по атомной энергии Алексей Лихачев. Это достижение означает, что Россия вошла в число лидеров сферы квантовых технологий. Об этом рассказывает телевизионный репортаж Анны Ворониной из серии «Горизонты атома». https://smotrim...u/video/2872732

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